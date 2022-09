Duboislaan heel weekend lang afgesloten

Hoeilaart Hof ten Doenberghe is eerste woonzorg­cen­trum met valdetecto­ren: “Voorkomen dat bewoner tijdje hulpeloos op grond ligt”

In woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart weten personeelsleden voortaan meteen wanneer een bewoner gevallen is. Het rusthuis is namelijk het eerste in Vlaanderen dat valdetectoren liet plaatsen. “Op die manier kunnen we veel sneller ingrijpen wanneer iemand gevallen is”, zegt de directrice. Maar hoe werkt dat juist? En wat met de privacywetgeving?

25 augustus