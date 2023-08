Deel nieuwe parking station woensdag open

Vijftien mensen geëvacu­eerd bij woning­brand in Sint-Gil­lis

Zaterdagochtend rukte de Brusselse brandweer uit voor een zware brand in de Verhaegenstraat in Sint-Gillis. Bij het inferno werden 15 mensen geëvacueerd. Twee personen werden naar het ziekenhuis gebracht, onder hen één lichtgewonde brandweerman. Het gebouw is onbewoonbaar verklaard.