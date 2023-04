Dan toch tweede leven voor Meifeesten: “We keren met dank aan de verenigingen terug naar de roots”

Klaar om af te zien in Huldenberg? “Hindernis­sen­par­cours, bootcamps, teambuil­ding, zelfverde­di­ging... alles kan voor jong en oud”

Zin in een stevige bootcamp of om doelgericht te trainen voor een loodzware Spartacus Run binnenkort? Of misschien wil je samen met familie, vrienden of collega’s eens een sportieve namiddag in de buitenlucht beleven? Dan kan je sinds kort komen afzien bij Pierre (41) in Huldenberg. “Obstakelruns zijn heel populair, maar er specifiek voor trainen is vaak moeilijker”, vertelt de sportieve lesgever met jaren ervaring op zak.