Buren starten solidariteitsactie voor mama en vijf kinderen die zondag alles verloren in brand: “Mijn kleinschalig initiatief ontplofte meteen”

Zondagmiddag sloeg het noodlot toe voor een mama en haar vijf kinderen toen een brand in hun van het OCMW gehuurde woning in de Edgard Sohiestraat in Hoeilaart nagenoeg alles vernielde. De brand werd per ongeluk veroorzaakt door de spelende kinderen. De mama en haar kroost konden de woning tijdig verlaten en werden meteen opgevangen door de buren. Diezelfde dag nog trokken Olivier Dewit, wiens ouders naast het getroffen gezin wonen, samen met een buurtbewoner door de wijk Het Lindeke om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Toen hij ’s avonds via een Facebookbericht alle gulle schenkers bedankte, werd hij plots overstelpt met berichtjes. “In mijn bericht vermeldde ik ook kort dat alle giften nog welkom waren en kijk hoe mijn woning er minder dan 48 uur later uitziet (lacht). Doordat mijn bericht razendsnel viraal ging, bezorgden heel wat Hoeilanders me kledij, speelgoed, fietsen, steps, laptops en ga zo maar door.”