Brusselse voetbalploeg komt in het geniep trainen op terrein ERC Hoeilaart: 11 spelers op de bon

Tervuren U wordt getest terwijl u in de wagen zit: Tervuren krijgt dri­ve-intestcen­trum

26 oktober In de buurt van het Afrikamuseum in Tervuren opent op donderdag 12 november een drive-intestcentrum voor inwoners van Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem of voor mensen wiens huisarts in één van die zes gemeenten ligt. Het testcentrum zal vergelijkbaar zijn met dat in Antwerpen. Wie getest moet worden, blijft dus de hele tijd in de wagen zitten.