Brusselse voetbalploeg komt in geniep trainen op terrein ERC Hoeilaart: 11 spelers op de bon

HoeilaartDe politie heeft zaterdag elf spelers van een Brusselse voetbalploeg betrapt terwijl ze in het geniep aan het trainen waren op het voetbalveld van ERC Hoeilaart. Trainingen en wedstrijden voor volwassenen zijn namelijk verboden. De elf kregen een boete van 250 euro. Daarnaast onderzoeken de politie en Natuur en Bos een grote bijeenkomst aan de Koninklijke Loge in het Zoniënwoud.

Trainen mag mogelijk al opnieuw vanaf midden december, maar het competitievoetbal in de amateurreeksen ligt al zeker tot Nieuwjaar stil als gevolg van het coronavirus. Groot was de verbazing dan ook toen voorbijgangers zaterdagmiddag zagen hoe een ploeg toch aan het trainen was op het voetbalveld van ERC Hoeilaart. “Maar dat was geen van onze ploegen”, verduidelijkt Gino Vandervoort, voorzitter van ERC Hoeilaart, meteen. “Wij volgen de geldende coronamaatregelen wel degelijk. Onze volwassen ploegen trainen momenteel niet.”

Complex afgesloten

Omdat het niet de eerste keer was dat er meldingen kwamen over trainingen op het voetbalveld van ERC Hoeilaart belde voorzitter Vandervoort de politie zaterdagmiddag. “Uiteindelijk konden agenten elf spelers op de bon zwieren”, zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Het ging om een ploeg uit Brussel die hier blijkbaar stiekem wilde komen trainen. Ondanks dat het complex afgesloten was, wisten ze zich toch toegang tot het terrein te verschaffen. Mogelijk werden de spelers eerder al in hun eigen gemeente beboet, waardoor ze naar onze gemeente uitweken in de hoop hier wel probleemloos te kunnen trainen. Ik ben dan ook tevreden dat buren het opgemerkt hebben, de politie verwittigden en dat de overtreders tot slot ook geverbaliseerd werden. De politie zal de komende dagen regelmatig patrouilleren rond het voetbalveld om dergelijke toestanden te voorkomen.”

Volledig scherm De politie en ANB onderzoeken een grote bijeenkomst van zondag aan de Koninklijke Loge in Groenendaal. © rv

Grote groep mensen

Nog zaterdag werden vier Brusselse jongeren geverbaliseerd toen ze op een niet-coronaveilige manier aan het voetballen waren op het speelterrein Mariën in het centrum van Hoeilaart. Daarnaast heeft burgemeester Tim Vandenput de lokale politie gevraagd om een grote bijeenkomst van afgelopen zondag aan de Koninklijke Loge in het Zoniënwoud te onderzoeken. “We ontvingen foto’s van een grote groep mensen die dicht bij mekaar stonden. Dat kan uiteraard niet in deze coronatijden”, aldus nog Vandenput.

De uitbaters van de Koninklijke Loge lieten inmiddels weten dat ze niet op de hoogte waren van een bijeenkomst aangezien er sinds maart al geen evenementen meer georganiseerd werden. Ook bij het Agentschap Natuur en Bos tast men voorlopig in het duister. “Het was geen door ons georganiseerd evenement”, zegt Patrick Huvenne van ANB. “Dit soort toestanden kunnen uiteraard niet. Iedereen moet zich aan de geldende regels houden, ook in het Zoniënwoud. We zijn nog aan het uitdokteren wie de bijeenkomst organiseerde.”

De voorbije twee weken testten in Hoeilaart veertig inwoners positief op het coronavirus.