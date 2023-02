Brusselse ring vanaf woensdag opnieuw via oprit Welriekende bereikbaar

Proximus start met nieuwe fase in aanleg glasvezel­net­werk

Proximus is volop bezig met de uitrol van een nieuw glasvezelnetwerk in Tervuren. Op 20 februari starten ze met een nieuwe fase in de aanleg. De telecomoperator gaat dan aan de slag in de Kerkstraat, een deel van de Boulengerlaan en de E. Hubertilaan. De werken brengen wel wat verkeershinder met zich mee.