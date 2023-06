Brusselse Ring in beide richtingen afgesloten door losgekomen tekstbord in Hoeilaart: “Mijd de omgeving”

“Bij een ongeval in de richting van Waterloo is een vrachtwagen tegen de constructie van het tekstbord gereden”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Daarbij is het bord, dat over de hele ring hangt, beschadigd.” Door de afsluiting is het verkeer volledig stilgevallen.

Van Waterloo raken bestuurders niet meer aan de E411. Wie van Zaventem naar het zuiden wil via de R0, kiest ook het best een andere route. “Aangezien de weg volledig versperd is, rijden automobilisten beter om via de westkant van de ring”, aldus Bruyninckx. “Voorlopig hebben we geen prognose over de duur van de afsluiting.” Er staat meer dan anderhalf uur file.