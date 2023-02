Breng jij verkeersstromen mee in kaart met Telraamproject?

Spechten spotten: trek erop uit in de Averboodse bossen en heide

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de specht. De vogels maken in februari en maart veel lawaai om een partner aan te trekken en zijn dus makkelijk te spotten. Zo wandel je in het Hageland door de bossen en heide van Averbode tussen het getik en geroffel van de diertjes.