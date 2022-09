Bikers for Virunga zamelt 15.000 euro in: wel minder deelnemers door Gordel

Vorig jaar telde Bikers for Virunga nog 150 deelnemers, dit jaar klokte de organisatie op 85 fietsers af. “De hoofdreden was uiteraard de concurrentie van het Gordelfestival”, weet Filip Lauwers van de organiserende fietsenwinkel Filip Sport. “Maar we mogen wel terugblikken op een geslaagd evenement. Het weer was mooi, er waren geen valpartijen en alles gebeurde in een vriendschappelijke sfeer. Na de verschillende fietstochten – onder begeleiding van motorrijders en signaalgevers – kon iedereen bekomen en verbroederen in het Jan van Ruusbroecpark.”