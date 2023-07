Halssnoer­dief op heterdaad betrapt en opgepakt

Op 19 juli zijn de politiemensen van de Politiezone Brussel Noord overgegaan tot de arrestatie van een individu na een diefstal met geweld in de Noordwijk. Deze arrestatie kadert in de acties van de politiezone om de veiligheid te verhogen in deze wijk met speciale focus op diefstallen met geweld.