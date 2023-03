Bewolking in Hoeilaart vanochtend

Winkelen in Delhaize wordt steeds moeilijker: heel wat rekken blijven leeg

Wie de komende dagen in een Delhaize-warenhuis gaat winkelen, moet er rekening mee houden dat de kans reëel is dat hij met een nagenoeg lege zak naar buiten komt. Heel wat rekken zijn helemaal leeg, zo zag onze reporter bij de winkel in Overijse langs de Brusselsesteenweg.