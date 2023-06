Baby van tien maanden breekt been bij uit de hand gelopen familieruzie waarbij ook ouders gewond raken: “Plots klonk er geschreeuw”

De buurt rond het Gemeenteplein in Hoeilaart werd afgelopen nacht opgeschrikt door een gewelddadige familieruzie. Drie leden van hetzelfde gezin raakten gewond, de man des huizes werd van zijn vrijheid beroofd. Over de omstandigheden is nog maar weinig geweten.

Om 3.30 uur vannacht werden de hulpdiensten verwittigd voor een incident aan het Gemeenteplein in Hoeilaart. In een appartement op de eerste verdieping van het plein – boven een handelszaak – zou een familieruzie uit de hand zijn gelopen.

Ruggenwervel gebroken

“Alle drie de gezinsleden raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een man van 36 jaar oud, een vrouw van 26 jaar oud en een kleine baby. De man des huizes werd onder politiebegeleiding weggebracht en is van zijn vrijheid beroofd. Niemand van de gezinsleden verkeert in levensgevaar”, zegt Sabine Lievens, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. In de loop van de dag zal de vrouw geopereerd worden aan haar rug. Ze liep een gebroken wervel op. Het kind van het koppel – een baby van 10 maanden oud – zou een gebroken been hebben. Ook de man is gewond, maar over zijn toestand is niets bekend.

Hoe het koppel en hun baby gewond raakten, is nog niet duidelijk. De politie stelde een veiligheidszone in na de feiten. Het parket van Halle-Vilvoorde werd op de hoogte gebracht en stuurde een labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook een wetsdokter werd opgeroepen. De man en de vrouw zullen later verhoord worden om de exacte omstandigheden van het voorval te kunnen achterhalen.

Volledig scherm Hoeilaart: het labo werd ter plaatse gestuurd voor een sporenonderzoek © Marc Baert

Ruzie

Verschillende getuigen beschrijven hoe ze in het midden van de nacht geschreeuw hoorden vanop het plein. “Een koppel was daar rond 2 uur aan het ruzie maken”, zegt een buur. Vervolgens zouden ze naar hun appartement op het Gemeenteplein zijn getrokken. Wat zich daar binnen heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Aan het gordijn en het raam van het appartement is heel wat bloed te zien.

De buurt rond het Gemeenteplein is in shock na het incident. “Hoeilaart is doorgaans een zeer rustige gemeente, dit is echt niet te geloven”, klinkt het. Het gezin leefde onder de radar en had maar weinig contact met de buren.

