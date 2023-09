Average Rob komt nieuwe gymhal mee ‘inturnen’: “Ik herinner me dat het telkens een hels karwei was om met toestellen in sporthal te sleuren”

Infoavond ‘Met gemak zonnepane­len op jouw dak’ op 19 en 20 september

Op 19 en 20 september worden er informatieavonden georganiseerd in het gemeentehuis van Bertem en in Huldenberg over zonnepanelen. Nog tot eind 2024 krijgt u een subsidie om de kost van een installatie wat te drukken.