Als 11-jarige trad hij al op in Koninklijk Paleis en nu brengt Dylan (22) eerste eigen single uit: “Mijn droom? Ooit in Madison Square Garden staan”

Dat Dylan Van Moer ooit iets met muziek zou doen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. Het was namelijk twaalf jaar geleden tijdens een les Lichamelijke Opvoeding in basisschool Het Groene Dal dat duidelijk werd dat de jongeman zangtalent had. “Een componist van het Classic for Kids-koor trok toen van school naar school om op zoek te gaan naar nieuwe leden voor het koor”, blikt Dylan Van Moer even terug in de tijd. “Uiteindelijk werd ik geselecteerd en mocht ik aan verschillende concerten deelnemen. Hét hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden in het Koninklijk Paleis in Laken. Ik was toen elf jaar en besefte het nog niet helemaal, maar dat was echt wel een fantastisch moment.”