Afrit Welriekende week lang afgesloten door werken

Water staat kattenop­vang Cattitude aan de lippen: “Zolang men bij een fokker dieren kan kopen alsof het om een brood gaat, zal er niets veranderen”

Al enige tijd bevinden dierenopvangcentra zich in een storm. Een combinatie van een ongekend aantal impulsaankopen tijdens de coronaperiode, een halsstarrige weigering om de handel in dieren aan banden te leggen, en een laks sterilisatiebeleid deed dierenrefuge Forrest & Friends al in maart van dit jaar een opnamestop invoeren. Ook Cattitude, een vzw die zwerfkatjes opvangt rondom Leuven, trekt nu aan de noodrem. “Het is dweilen met de kraan open.”