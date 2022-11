800 wafels gegeten op wafelenbak ter ere van Marc Sleen

Ridder Marc Sleen liet de strips van Nero steevast eindigen met een wafelenbak. In november 2016 namen de Hoeilanders ook op die manier afscheid van hun ereburger. Die traditie zetten Nero & Co, de dienst Vrije Tijd en Stichting Marc Sleen graag verder. Dit jaar mocht er eindelijk terug een massa volk naar het centrum komen. “Een schitterende dag. Een emotionele dag ook want op deze datum is hij naar de eeuwige stripvelden gezonden 6 jaar geleden. Ik had het vanochtend heel moeilijk maar het leven gaat verder. Maar het is mooi dat er continuïteit is. Elk jaar is er deze wafelenbak en dat is mooi. Je merkt dat Nero in de harten van de mensen blijft. Ook bij de jongeren trouwens.” Ook schepen Pieter Muyldermans genoot van de wafels. “Nero draait om wafels. We hebben er een 800-tal uitgedeeld. Vorig jaar was er ietwat minder door corona maar nu was het heel gezellig. Lekker droog en dichtbij elkaar genieten.”