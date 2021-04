74-jarige Freddy zet tuin open voor gezinnen met kinderen: “Ze hebben genoeg binnen moeten zitten”

Vlaamse Rand 711 extra plaatsen in secundaire scholen in Vlaamse Rand op komst: “Nijpend capaci­teits­pro­bleem dreigde alleen maar groter te worden”

8 maart Ruim 5 miljoen euro maakt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts vrij om in totaal 711 extra plaatsen te creëren in secundaire scholen in onze regio. Onder meer in Zaventem, Hoeilaart en Londerzeel wordt de capaciteit opgetrokken, maar de grootste investering gaat met 1,3 miljoen euro naar het Sint-Martinuscollege in Overijse. “Deze financiële injectie komt als geroepen”, zegt directeur Johan Vanloo.