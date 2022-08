70 leerlingen starten op 1 september in VONK!: POM-gebouw nog niet klaar, dus tienerschool opent in GC Felix Sohie

HoeilaartDe eerste schooldag mag elk jaar dan wel wat speciaal zijn, in Hoeilaart is 1 september dit jaar nóg een tikkeltje specialer. Daar opent namelijk de nieuwe tienerschool VONK! de deuren. Niet zoals aanvankelijk gepland in het POM-gebouw, maar wel tijdelijk in enkele lokalen van GC Felix Sohie. “We zijn de gemeente dankbaar voor deze oplossing”, klinkt het. Van de 75 plaatsen geraakten er uiteindelijk 70 ingevuld.

Enkele vergaderlokalen worden momenteel nog omgevormd tot klassen, maar alles is zo goed als klaar om volgende week donderdag zeventig leerlingen op te vangen in gemeenschapscentrum Felix Sohie in het centrum van Hoeilaart. Daar opent de nieuwe tienerschool VONK! immers de deuren. Tijdelijk, want na Nieuwjaar verhuist de school naar haar vaste stek in het POM-gebouw langs de J.B. Charlierlaan. Doordat er bij de duurzame verbouwing van het pand meer kwam kijken dan oorspronkelijk gedacht hebben de werken wat vertraging opgelopen. Initieel was het de bedoeling om VONK! op 1 september in het POM-gebouw te laten starten, maar die timing werd niet gehaald.

“We zijn de gemeente Hoeilaart dan ook heel dankbaar dat we tijdelijk les kunnen geven in GC Felix Sohie”, zegt Frank Rochus, projectleider innovatieve scholen bij GO!-scholengroep Scoop. “Overdag kan VONK! gebruik maken van enkele vergaderlokalen, maar ’s avonds zijn die lokalen opnieuw toegankelijk voor verenigingen”, aldus onderwijsschepen Joy Sergeys (Open Vld). “Twee verenigingen moeten tijdelijk uitwijken naar de sporthal, maar dat was geen probleem voor hen. Voorts zullen de leerlingen ook gebruik kunnen maken van de theaterzaal, de open ruimte en de cafetaria indien nodig.”

Quote Ik was zeker niet uitgekeken op mijn job in Kampenhout, maar na negentien jaar was ik klaar om iets nieuws te doen binnen het onderwijs. Toen ik deze kans voorgescho­teld kreeg, heb ik dan ook niet lang getwijfeld Coördinator Stef Bogaerts

Niet alleen voor de zeventig leerlingen belooft 1 september een spannende dag te worden, dat wordt het ook voor kersvers coördinator Stef Bogaerts. Nadat hij negentien jaar in GO!-basisschool Spectrum in Kampenhout – tien jaar als leerkracht en negen jaar als directeur – aan de slag was, begint hij nu aan een nieuw avontuur in Hoeilaart. “Voor mij is dit een grote uitdaging”, klinkt het. “Ik was zeker niet uitgekeken op mijn job in Kampenhout, maar na negentien jaar was ik klaar om iets nieuws te doen binnen het onderwijs. Toen ik deze kans voorgeschoteld kreeg, heb ik dan ook niet lang getwijfeld.”

“Ik wil vooral inzetten op het pedagogische, digitale plaatje”, gaat Stef Bogaerts verder. “Elke leerling zal over een laptop beschikken en ze zullen zelfregulerend moeten leren. De leerkrachten gaan vooral coaches zijn.”

Dat zijn leerlingen en zijn team tijdelijk onderdak krijgen in GC Felix Sohie ziet de coördinator niet als een minpunt. “Alles zal er namelijk aanwezig zijn om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden”, vertelt hij. “Maar uiteraard kijken we wel uit naar de verhuis naar het POM-gebouw, waar we over open werkplekken, leerhuizen en instructielokalen zullen beschikken.”

Volgende week donderdag starten zeventig leerlingen in de A-stroom. Die komen voornamelijk uit Hoeilaart, maar ook uit Overijse, Tervuren, Korbeek-Dijle en het Waals-Brabantse La Hulpe. Op 1 september 2023 schuiven de leerlingen door naar het tweede jaar en zal er voor in totaal 150 leerlingen plaats zijn.

