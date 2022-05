27-jarige man uit Hoeilaart viel volgens parket uit raam, maar familie gelooft dat niet: “Verwondingen kunnen niet alleen van val zijn”

HoeilaartAlles wijst er op dat N. V., de man die zwaargewond gevonden werd voor zijn deur in Hoeilaart in de nacht van vrijdag op zaterdag, gevallen is. De 27-jarige man werd met verwondingen aan hoofd en benen overgebracht naar de afdeling intensieve zorg. “Er werden vooralsnog geen elementen weerhouden die wijzen op tussenkomst van derden of op een misdrijf”, zegt Gilles Blondeau van het parket. Bij de familie klinkt een ander verhaal.

“Alles wijst momenteel op die tweede piste. Een spijtig ongeval”, zegt burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open Vld) die op zaterdagavond een update van het parket ontving. Het parket bevestigde ook dat N. V. onder invloed was van alcohol. Volgens getuigen had N. V. geen schoenen aan toen hij aangetroffen werd rond 3.30 uur ‘s nachts op de hoek van het Gemeenteplein en de Felix Sohiestraat. Maar bij de vader van N.V. klinkt een ander geluid. “Volgens de artsen kunnen deze verwondingen niet gewoon het gevolg van een ongelukkige val zijn”, zegt de man.

Volledig scherm Plek waar zwaargewonde werd aangetroffen in Hoeilaart © Dieter Nijs

De gemeente postte zaterdagmiddag al een bericht op sociale media waarin ze geweld en de mogelijke vechtpartij afkeurde. Het onderzoek kreeg ook bij het parket de hoogste prioriteit. “We gaan onze communicatie op Facebook straks aanpassen”, zegt Vandenput daarover. “Het idee rond de aanval en vechtpartij is ontstaan gezien het late uur, de hoeveelheid aan bloed en zware verwondingen en de schermutselingen in onze gemeente vorig jaar. Het waren ook Meifeesten, waardoor we niet konden uitsluiten dat er op het late uur wat fout gelopen zou zijn.”

Volgens de burgemeester is Hoeilaart een veilige gemeente, ondanks de commotie op sociale media. “Wij zetten in op veiligheid en plaatsten onder andere camera’s. Toch gebeuren er soms zaken waar je geen controle over hebt zoals een uit de hand gelopen braspartij, of een conflict waarbij mensen op de vuist gaan.” De burgemeester wil met zijn gemeente wél een duidelijk standpunt innemen tegen zinloos geweld.

Quote Wij hopen nu even op radiostil­te zodat we ons kunnen focussen op het herstel van onze zoon en wachten de verdere resultaten af van het onderzoek Papa M.V.

N. V. zou niet meer in levensgevaar zijn. Toch staat hij voor een zware revalidatie. “Momenteel wordt hij nog sterk gemonitord op de afdeling intensieve zorgen. De verwondingen zullen een of zelfs meerdere operaties vereisen”, laat papa M. V. weten. “Volgens artsen kunnen deze verwondingen niet enkel afkomstig zijn van een val. Voor ons staat de piste agressie dus nog steeds open. Wij hopen nu even op radiostilte zodat we ons kunnen focussen op het herstel van onze zoon en wachten de verdere resultaten af van het onderzoek dat nog loopt.”

Intussen paste de gemeente haar communicatie via sociale media ook aan en werd het oorspronkelijke bericht verwijderd. Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket: “Het onderzoek heeft tot nu toe inderdaad aangetoond dat alles wijst in de richting van een val. Er werden vooralsnog geen elementen weerhouden die wijzen op tussenkomst van derden of op een misdrijf. De betrokkene was onder invloed van alcohol.”

