“1 gram = 10 euro, 2 gram = 20 euro, ...”: dealers spuiten drugsprijzen met graffiti op gemeentehuis, vlak bij speeltuin

Sint-Genesius-Rode/Sint-Pieters-Leeuw/Halle Urban Run & Walk-criterium Zenneval­lei start met Hals luik op 13 maart

Op zondag 13 maart vindt in Halle de Urban Run & Walk plaats en dat is meteen de eerste activiteit in een criterium waarbij ook de evenementen in Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw opgenomen zijn.

28 februari