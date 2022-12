1,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Hoeilaart raakten jullie het meest in 2022: van een ongeval in een Nederlands pretpark tot het afscheid van Luan (22)

Eind mei haalde Hoeilaart even het nationale nieuws. In het Nederlandse pretpark Sprookjesbos komt een deel van een attractie los. Het lijkt een ver-van-mijn-bedshow, maar de slachtoffers komen uit Hoeilaart. Vooral de vader van het gezin is er erg aantoe. “Hij zal nog een hele tijd medische zorg nodig hebben”, vertelde de grootmoeder ons enkele dagen na het ongeval.

Heel veel afscheid

Terugblikken op een jaar is onvermijdelijk ook een lijstje maken van wie we allemaal moeten missen. Maar in Hoeilaart is de lijst dit jaar wel uitzonderlijk lang. Zo moesten we jammergenoeg en veel te vroeg het levensverhaal neerpennen van Luan (22). Hij werd onwel tijdens een partijtje basketbal met zijn moeder. “Hij stond voor iedereen klaar met een glimlach, advies en knuffels”, zei zijn mama. Luan overleed aan een hartstilstand.

Volledig scherm Luan kreeg een hartaanval op een sportveldje in het centrum van Hoeilaart. © rv/Dieter Nijs

Amper een week eerder moest het dorp nog het verlies van Gert (48) verwerken. Hij verongelukte met zijn elektrische fiets toen hij terugkeerde van het Druivenfestival. De bekende marktkramer overleed amper een straat verder van zijn woning.

Volledig scherm Gert Vandervoort. © IF

In de zomer moet de familie Vandervaeren op dezelfde dag afscheid nemen van een broer en een zus. Net als Gert is ook Jean-Claude Vandervaeren (71) trouwens geen onbekende in Hoeilaart. Hij was graag gezien als oud-schepen. Jean-Claude overleed net als Luan aan een hartstilstand. Zijn jongste zus Marleen (59) kampte al langer met medische problemen. Beide overlijdens hebben niets met elkaar te maken. Het lot wil dat het op dezelfde dag gebeurde.

Volledig scherm Jean-Claude en Marleen Vandervaeren. © Marc Baert/RV

Gevallen of geduwd?

Begin mei krijgt de gemeente te maken met een vreemd voorval. Een man van 27 wordt zwaargewond op straat aangetroffen, onder het raam van zijn eigen appartement. Het lokaal bestuur gaat eerst nog uit van zinloos geweld, het parket houdt het op een ongeval. De man zou uit het raam gevallen zijn, maar de familie acht dat onwaarschijnlijk. “De verwondingen kunnen niet alleen van een val zijn”, klinkt het.

Ook dat nog

Het is niet het enige voorval dat dit jaar de wenkbrauwen deed fronsen. Enkele weken geleden sleurde een dief zowaar de eigenaar van het huis waar hij aan het inbreken was voor de rechter. Die had op hem geschoten. De vraag is nu of dat gericht was, of dat het ‘slachtoffer’ uit onweerstaanbare dwang heeft gehandeld. De uitspraak volgt in januari.

Dit voorjaar hadden vandalen er dan weer niet beter op gevonden dan hun prijslijst op het gemeentehuis aan te brengen met graffiti. “1 gram = 10 euro, 2 gram = 20 euro, ...”, stond er te lezen. Welke verdovende middelen ze precies verkochten, was niet meteen duidelijk, maar dat het vlak bij een speeltuin gebeurde, maakt het alleen maar erger. Burgemeester Tim Vandenput overwoog wel een overlastcamera te plaatsen.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

