Gemeentebe­stuur zet 100-jarige Rosa Janssens in de bloemetjes

In woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich werd de 100-jarige Rosalie ‘Rosa’ Janssens uit Glabbeek gevierd. Vandaag gingen burgemeester Peter Reekmans en schepen Hans Hendrickx (beiden Dorpspartij) in het woonzorgcentrum langs met bloemen en een geschenkenkorf om deze jarenlange inwoner van Glabbeek in de bloemetjes te zetten.