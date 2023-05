Zo VeloVeilig is Hoegaarden: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Ontsnap­pings­ko­ning doet z'n naam alle eer aan: onderkoel­de ratten­slang duikt op in tuin

In Tielt-Winge konden dappere agenten donderdagnamiddag een ware ontsnappingskoning bij de lurven vatten: een rattenslang. Het dier bleek duidelijk onderkoeld en verblijft momenteel op het bureel. Het Animal Rescue Service team zal zich over het diertje ontvangen. Hoe het dier in een tuin terechtkwam, is nog niet duidelijk.