Wil je tuinranger worden ? Kom dan zeker op 20 juni naar de infoavond

Als Tuinranger kan je heel concreet bijdragen aan meer natuur in je eigen buurt. Het is vrijwilligerswerk dat voldoening geeft, omdat je impact hebt! Want je zou ervan versteld staan hoe veel mensen eigenlijk wel te vinden zijn voor een stukje bloemenweide in hun tuin. Alleen … hoe begin je daar nu aan? Hoe moet je het onderhouden, en zou dat eigenlijk wel lukken op deze bodem? Het zijn allemaal twijfels en drempels die je als Tuinranger kan oplossen.

Hart voor natuur

Infoavond

In onze gemeente staan we te popelen om met een eigen rangerwerking te starten. Het enige wat we nog nodig hebben zijn kandidaat-Tuinrangers. Daarom organiseren we een vrijblijvende maar zéér interessante infoavond op maandag 20 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Kom dus zeker langs, en vergeet niet om je in te schrijven op www.tuinrangers.be/word-tuinranger, dan kunnen we je verwittigen als corona ons dwingt om digitaal te gaan.