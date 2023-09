Werken buurt Dotremontstraat

Jennifer Aniston draagt handtassen die ‘fluister­luxe’ uitstralen. Met deze 15 exemplaren doe jij dat ook

Niets mis met drukke prints en felle kleuren, maar je raakt er snel op uitgekeken. Op zoek naar een handtassentrend die niet snel vervliegt en je portefeuille niet plundert? Say hello to quiet luxury: de meest tijdloze trend van het jaar, met stijlicoon Jennifer Aniston (54) als uithangbord. Zo kopieer je haar looks.