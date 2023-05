WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Hoegaarden

Alweer inbraak in legendari­sche winkel Den Express in Tienen: “Toch eens goed nadenken of we nog doorgaan met de zaak”

Begin deze week nog feestelijke gedachten naar aanleiding van het 90-jarige bestaan van de winkel maar enkele dagen later is er minder reden tot vreugde want Den Express kreeg opnieuw dieven op bezoek. Hoewel de buit eerder beperkt is, komt de inbraak toch hard aan: “In januari hadden we ook al prijs…Er zouden bewakingscamera’s komen in de straat maar ze zijn er nog steeds niet”, zegt Michèle Thioulants.