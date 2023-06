WEER. Vanochtend kans op helder weer in Hoegaarden

Verdien je genoeg? Doe de test: dit is het gemiddelde in jouw sector en provincie

De Belg verdiende in 2022 gemiddeld 3.881 euro bruto per maand. Een stijging van 133 euro, want een jaar eerder lag dit gemiddelde nog op 3.748 euro. En toch daalt de tevredenheid wat betreft ons loonpakket. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat.