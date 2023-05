WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Hoegaarden

RESTOTIP. 2Waters verrast met lekkere cocktails, tapas en eten à la carte: “Met de festivalda­gen serveren we degelijke vol-au-vent of stoofvlees”

Zes jaar baatten Bruno Huyghe (53) en Patricia Bogaerts (44) ‘Bar A Bruce’ uit in Boortmeerbeek. Toen het pand om een grondige renovatie vroeg, maar de prijs een dwarsligger bleek, beslisten ze om andere oorden op te zoeken. Ze zochten en vonden een nieuwe locatie aan de samenvloeiing van de Dijle en de Demer in Werchter. ‘2Waters’ is niet voor één gat te vangen: je kan er terecht voor ontbijt, lunch, tapas of à la carte. En vergeet de uitmuntende cocktails niet.