WEER. Overwegend bewolkt in Hoegaarden vanochtend

Celstraf met uitstel voor nachtwin­kel­uit­ba­ter die accijnzen op bier probeert te ontduiken

Een nachtwinkeluitbater is veroordeeld tot zes maanden cel en een geldboete van 5.000 euro, omdat hij rondreed met 7.500 blikjes bier in zijn bestelwagen, waar geen accijnzen voor betaald werden. Hij werd geklist in Boutersem toen hij van Luik naar Brussel reed.