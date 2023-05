WEER. Kans op helder weer vanochtend in Hoegaarden

BINNENKIJ­KEN. Herenhuis het Hemelrijck weldra onder de hamer: “Voor dit huis namen we de dagelijkse file er graag bij”

Het Hemelrijk. Zo heet het prachtige pand in de Broekstraat, in het centrum van Tienen. Het is dan ook met wat pijn in het hart dat Gino en Anne weldra afscheid nemen van hun huis, maar ze zijn allebei met pensioen, het huis is te groot en ze willen graag dichter bij hun kleinkinderen wonen. Nog voor ze het officieel te koop zetten, zetten ze de deuren wagenwijd open en mogen we gezellig binnenkijken. Meteen als de voordeur openslaat, wordt je overweldigd. “Dat gevoel hadden we precies 17 jaar geleden: we waren op slag verliefd.”