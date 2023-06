WEER. Kans op helder weer vanochtend in Hoegaarden

Waterlek in Glabbeek zet tweedui­zend­tal gezinnen zonder water op snikhete dag: “Leidingen zijn volledig versleten”

In het Hageland zitten zondag heel wat gezinnen zonder water door twee lekken in de waterleiding. In Bierbeek was het probleem snel opgelost, maar in Glabbeek zitten nog zo’n tweeduizendtal gezinnen zonder water tot 18u. De gemeente heeft verschillende afhaalpunten geïnstalleerd, maar burgemeester Peter Reekmans is niet te spreken over De Watergroep. “Dit komt door een totaal gebrek aan structureel onderhoud van de leidingen.” Glabbeek zal alvast De Watergroep verplichten om bij wegenwerken oude drinkwaterleidingen met asbest te vernieuwen.