WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hoegaarden vandaag

TROTS OP EIGEN STREEK. Tienen wilde een paardenra­ce, met de inwoners als paard: “En het mooiste schaap krijgt 30 meter voorsprong”

Een paardenrace zoals in het Italiaanse Siena, waar de stadswijken het tegen elkaar opnemen: dat wilde Tienen ook wel! Maar het zou de suikerstad niet zijn, mocht daar niet een knotsgekke draai aan gegeven worden. De ‘Lazuur’ wordt dan ook niet in het zadel afgewerkt, wel met een — zelfgemaakt — schaap op de rug. Eeuwenoud is het gebruik nog niet — de eerste editie was in 2018. Al mag je zeker zijn dat de datum omcirkeld staat in menig agenda.