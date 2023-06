WEER. Bewolkt in Hoegaarden vanochtend

Tiense Suiker in nieuwe verpakking : “Ode aan suikerbiet, natuur én de stad”

De verpakkingen van het Tiense Suikergamma ondergaan een totale metamorfose. De suikerbiet, het kloppend hart van het bedrijf, staat nu centraal. Tiense Suiker wil zo de consumenten beter informeren over de lokale oorsprong van suiker. De producten zelf veranderen niet, en de uitstekende kwaliteit blijft uiteraard behouden. De dagelijkse producten van Tiense suiker krijgen allemaal éénzelfde kleurpallet. De blauwe tinten zijn tevens de kleuren van onze stad. De speciale- en seizoenssuikers krijgen dezelfde stijl en vorm, maar krijgen wel andere pastelkleuren. Slechts één verpakking blijft bijna ongewijzigd. De Graeffe, of de ‘kinnekessuiker’. Want aan een icoon raak je niet....