WEER. Bewolking in Hoegaarden vanochtend

Tragewegen­pro­ject moet troeven gaan benutten

In 2021 engageerde het lokaal bestuur Landen zich tot het uitwerken van een tragewegenproject. Op dat moment zijn niet alle trage wegen op het grondgebied gekend of zijn ze gedeeltelijk in slechte of onbruikbare staat. Daardoor blijven hun troeven onderbenut, terwijl er op het vlak van actieve mobiliteit naar de toekomst toe heel wat kansen zijn. Daarom namen we initiatief om samen met Trage Wegen vzw, inwoners en lokale organisaties het netwerk te inventariseren en een beleidskader op te maken!