Week van het afvalteam

HoegaardenSupporter jij wekelijks voor je favoriete voetbalploeg, wielrenner of een andere topsporter? Dat is niet meer dan normaal, want topsporters zetten topprestaties neer en dat is bewonderenswaardig! Maar wist je dat ook jouw afvalteam topprestaties levert? Supporter daarom mee tijdens de ‘Week van het afvalteam’, van 14 tot 20 november 2022. Haal een sticker af aan het onthaal in het gemeentehuis en kleef hem op je afvalcontainer, -zak of brievensbus. Of geef gewoon complimentje aan de afvalophaler of aan de recyclageparkwachter. Want ook onze topsporters kunnen extra aanmoediging gebruiken!