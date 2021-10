Vader (49) die ei zo na dochter opblies met gasfles in cafékelder hangt 7 jaar cel boven het hoofd: “Zie ik eruit als een zot, die zijn eigen bloed kapot wil?!”

Outgaarden Chill Out geeft nieuwe invulling voormalig voetbalter­rein : “Binnenkort kunnen verenigin­gen hier gratis terecht”

22 augustus Voetbalclub SC Out-Hoegaarden verliet in 2016 definitief het voetbalterrein in de Jongensschoolstraat en trok naar het kunstgrasveld in Hoegaarden. Sinds dan lag het oude veld er verlaten bij. Onkruid tierde welig en het gebouw viel ten prooi aan vandalen. In 2019 gaf de gemeente het in erfpacht. Intussen heeft voormalig profvoetballer Benny Debusschere (52) de handen uit de mouwen gestoken en runt zijn vrouw er intussen de zomerbar Chill Out. Benny maakte ook het voetbalterrein weer speelklaar en is volop bezig om de kantine en zaal in ere te herstellen.