Update werken Nerm

Voetgang­ster gewond door vallende fiets

In de Nieuwstraat in Tienen is dinsdag een vrouw gewond geraakt bij een ongeval. Een 56-jarige dame uit Tienen was er net haar fiets aan het stallen. Helaas raakte ze hierbij een andere geparkeerde fiets die vervolgens ten val kwam. Net op dat ogenblik kwam er een voetganger door. De voorbijgangster, een 69-jarige dame uit Tienen, kreeg de tweewieler op haar voet; met een diepe snede tot gevolg. De dame werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.