Tekenworkshop: boekomslagen maken

Hoegaarden CuPer­Heroes organi­seert voor de tweede keer benefiet ‘Spelen voor Senn’

Op 13 augustus wordt sporthal De Struysvogel in Hoegaarden weer omgetoverd tot een waar speelparadijs. Kinderen kunnen zich er dan uitleven voor het goede doel, want ‘Spelen voor Senn’ is een benefiet. De opbrengst van het evenement gaat via CuPerHeroes naar de Hoegaardse kleuter Senn, die lijdt aan hersenverlamming.

2 augustus