Veertiger die agenten kopstoot geeft mag zich tevens verantwoor­den voor smaad en weerspan­nig­heid

In de ochtend van zaterdag 2 september werd de PZ Getevallei opgeroepen voor een verkeersongeval, een bestuurder had zijn band stuk gereden op een borduur. De bestuurder was reeds vertrokken, zijn ouders waren ter plaatse bij het voertuig. Wanneer de agenten de bestuurder wilden ondervragen over het ongeval, bleek de man reeds in zijn bed te liggen. Bij het wekken reageerde de verdachte geagiteerd. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol.