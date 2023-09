Na plofkraak is er terug een geldauto­maat op gouden kruispunt : “Best je eigen kaart en rekening gebruiken om aan geld te raken”

Gangsters bliezen eind juli in het midden van de nacht een ATM automaat op aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. De explosies, drie in totaal, waren tot kilometers ver te horen. Duidelijk werk van professionals. Maar de ATM automaat bleek van nog professionelere makelij, want men kon geen cent buit maken. De schade was echter aanzienlijk. Al lijkt men niet meer echt te schrikken van een plof meer of minder. Het was trouwens al de vierde plofkraak op het Gouden Kruispunt en de Vlooybergtoren werd ook al opgeblazen. Maar intussen kan je er weer naar hartelust geld afhalen; zolang je rekening het toelaat tenminste.