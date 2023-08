Natuurpunt houdt opnieuw Nacht van de Vleermuis op 26 augustus

Eind augustus kan je samen met Natuurpunt en het Regionaal Landschap Noord-Hageland op stap in Houwaart. Zij slaan de handen in elkaar voor een nieuwe editie van de Nacht van de Vleermuis. Je ontdekt er alles over de gevleugelde beestjes. Meewandelen is volledig gratis.