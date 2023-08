Stevige buien met een enkele keer onweer in Hoegaarden vandaag

Gunningen­rui­ters organise­ren pony- en ruitertor­nooi

Het eerste weekend van augustus richten de Gunningenruiters een pony- en ruitertornooi in op hun terreinen in Attenrode-Wever. De Gunningenruiters Vissenaken-Glabbeek is een rijvereniging die werd opgericht in 1975. In totaal hebben ze in de ponyclub 44 leden en bij de rijvereniging zelfs 71 leden.