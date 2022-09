Samen Smakelijk 2.0 : gezond en smakelijk eten voor iedereen

Op 14 september gaan ze terug van start. Elke woensdagmiddag (behalve tijdens schoolvakanties!) in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Het opdienen van de soep is rond 12.30. Om 13.30 uur sluit het restaurant! Het menu bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Water is inbegrepen. Regulier tarief: 7 euro, senioren (65+): 6 euro en kinderen: 3 euro. Sociaal tarief volw/kind: 3 euro/ 1 euro. Heb je problemen om in het restaurant te geraken? Neem dan contact op met An Van Ende, en we vinden samen een oplossing! We vragen je om op voorhand in te schrijven, ten laatste vrijdagvoormiddag voordat het restaurant plaatsvindt. Inschrijven bij An Van Ende, an.vanende@ocmwhoegaarden.be, 016 768 768 (keuze 5).