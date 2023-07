Provincie investeert in nieuwe fietsinfra­struc­tuur

De provincie Vlaams-Brabant investeert 430.362,96 euro in de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur in de Viaductstraat en de Mulkstraat in Tienen. Het hele vernieuwde traject is 500 meter lang. De Viaductstraat maakt de verbinding naar het centrum van Tienen, het station en de toekomstige fietssnelweg F22 Tienen-Diest. De start van de werken is voorzien op 1 augustus.