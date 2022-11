RECONSTRUCTIE. De Kasteelmoord van Hoegaarden: hoe klusjesman Michel (27) rentenier Paul (64) om het leven bracht voor zijn postzegelverzameling

Hoegaarden Nieuwe mountainbi­ke­r­ou­te wordt geopend op 10 december

Misschien heb je de afgelopen weken nieuwe wegwijzers gespot in de straten en holle wegen in Hoegaarden. Dit najaar hebben medewerkers van de technische dienst immers palen geplaatst voor een nieuwe permanente mountainbikeroute. Deze route, onder de vlag van Sport Vlaanderen en met medewerking van MBF Vlaanderen, is grotendeels onverhard en start aan de sporthal. Ze bestaat uit twee trajecten: een korte route van 21,5 km en een lange van net geen 40 km. De route maakt deel uit van een groter fietsnetwerk via een aansluiting met de MTB-route Boutersem-Tienen. De officiële opening van deze route is voorzien op 10 december om 10.30 uur aan de gemeentelijke sporthal (met proefrit).

23 november