Provincie weigert vergunning windturbines in Hoegaarden

Glabbeek 68 van de 70 straten in Glabbeek krijgen komende jaren een grondige opknap­beurt: “Maar hinder voor bewoners zal beperkt blijven”

Zo goed als de volledige gemeente Glabbeek zal in de komende acht jaar volledig vernieuwd zijn. Maar liefst 68 van de 70 straten die het dorp telt zullen tegen 2030 helemaal opgelapt zijn. Glabbeek telt voor deze omvangrijke oplapwerken 30 miljoen euro neer, maar kan bovendien rekenen op een subsidie van 22 miljoen euro. “Door de plannen over meerdere jaren te spreiden, kunnen we bovendien de hinder tot een minimum beperken”, verzekert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

25 november