Politie wil man spreken die twee jaar geleden dode vrouw op straat passeerde

Het slachtoffer was in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 februari 2020 ten val gekomen en lag deels op het voetpad, deels onder een geparkeerde Toyoya Yaris. Zij lag links van de baan in de richting van Hoegaarden. Uit onderzoek is nu gebleken dat er die bewuste nacht, omstreeks 0.20 uur, iemand is voorbij gewandeld en de vrouw heeft zien liggen. Deze persoon zou met het licht van een gsm of zaklamp naar de vrouw geschenen hebben. In het kader van dit dossier zouden de speurders deze persoon graag spreken omdat die een belangrijke getuige kan zijn in het onderzoek. Wie meent iets meer te kunnen vertellen, mag contact opnemen via het nummer 0800/30300.