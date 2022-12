Plantweekend voedselbos

Landen Herinrich­ting Steenweg op Sint-Trui­den voor meer fiets- en rijcomfort en hogere verkeers­vei­lig­heid in Walshoutem en Wezeren: “De onteige­nings­plan­nen worden nu opgemaakt”

Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden (N80) tussen de Bormansstraat in Walshoutem en de Steenweg op Sint-Truiden in Gingelom. Het project loopt over een afstand van 3 km en omvat nieuwe fietsinfrastructuur, de aanpassing van een aantal kruispunten en nieuwe parkeerzones en de heraanleg van de rijweg. Tegelijkertijd zal Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel voorzien.

30 november