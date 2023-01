Opsporingsbericht: wie heeft Joran Steenwinckel (25) gezien?

Joran is 1.76 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft lang donker haar dat hij meestal in een staart of dot draagt. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning. Aan Joran zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om zijn naasten gerust te stellen.

Meer informatie vindt u hier. Heeft u Joran Steenwinckel gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op via 0474/64.76.24 of met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800/30.30.0.